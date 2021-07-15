煙廠工人需具本科以上學歷　碩士研究生佔三成惹議

內媒周四（15日）報道指，河南中煙工業有限責任公司今年4月底公開的一份招聘擬錄用人員公告，因其中負責一線生產流水式工作的捲煙廠職員，不乏名牌大學甚至碩士研究生，其學歷與職位的反差之大，在近日引起熱議。

據河南中煙的公告可見，本年度擬聘用的149人中，近半來自外國大學，獲分配至河南省內7間卷煙廠的135人中，近有超過三成有碩士研究生學歷。河南中煙的人力資源部負責人指，本科及以上學歷是該公司招聘的要求，並指一線生產職員需在其崗位工作滿3年，方可能獲安排調任管理崗位。

在漯河卷煙廠的工人指，廠內生產的產品均通過國際認證，對品質監控及員工要求亦因而提高；除河南外，中煙在江蘇、湖北、雲南等地均設相同學歷要求。有去年獲聘的員工指，自己的研究生學歷在一眾職員中並不突出，又透露上班除40分鐘用膳時間外，需8小時持續勞動；亦有今年獲聘的本科生指，有近3,000人應徵，最終僅聘用100多人。

在河南中煙的工作待遇較其他企業豐厚，新人入職扣稅前年薪可達15萬人民幣（約18萬港元），更有提供免費膳食，或因此成為眾多高學歷人士的目標。但有評論就質疑高學歷人才湧往低技術工種，反映人力資源錯配，令到社會經濟內捲化問題更趨嚴重。