國務院罕見披露李克強拍桌大怒　要求徹查逃稅等問題

國務院常務會議周三（14日）召開，國務院官方網站「中國政府網」周四（15日）罕見披露，國務院總理李克強曾在會上拍桌大怒，要求由國務院成立專門調查組，嚴查違規倒賣大宗商品、偷逃稅款等重大違紀違法問題線索，並強調「無論涉及甚麽單位、甚麽層次，都要一查到底，嚴肅追責」。

當天會議是部署中央預算執行及其他財政收支審計查出問題整改工作。李克強指出，此次審計中，發現違規倒賣大宗商品、偷逃稅款等重大違紀違法問題線索，該些問題擾亂了正常市場秩序和公平競爭的市場環境，侵害國家法定稅收的基礎，情節十分惡劣。他強調要嚴肅追責，「絕不容忍、絕不手軟」，堅決糾正整改中推進不力、敷衍塞責、弄虛作假等行為，並且在會上定下「時間表」，要求整改結果於今年10月底前上報國務院，並在向全國人大常委會報告後向社會公開。

李克強又在會上重申，要「堅持政府過緊日子，讓人民過好日子」，即使當前財政形勢向好，但愈是這種情況下愈要「瞪大眼睛」，壓縮「三公」經費不能放鬆，堅決制止和清理違法違規行為，把財政資金切實用到「刀刃」上，同時確保惠企利民政策措施要落實到位，管好民生資金，決不允許侵佔挪用。