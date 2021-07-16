嫌棄生鳳不生龍　狠夫涉偕母毆妻致癱

山東濰坊市32歲女子楊X紅近日控訴，自己因為生了女孩，遭丈夫和奶奶長期家暴，更遭毆打致一級傷殘，下肢癱瘓臥床至今。她事後一度遭警方拒絕立案，但後來維權得直，案件重新調查。涉嫌家暴的丈夫趙X華周三（14日）否認罪行，表示「身正不怕影子斜」。

楊女回憶，她在2014年結識任職國企的趙男，隨後結婚。2017年8月，楊女懷孕剖腹誕女，但其家姑一家因想要個兒子，遂要求楊女生二胎。由於楊女拒絕，趙男開始出現家暴行為。惟到2020年3月，楊女與奶奶發生爭吵和撕扯，期間事主被打至少3拳。

女事主描述，「我婆婆（家姑）第一拳搗到了我的下體，我當時疼麻了，剛要蹲下，她第二拳就直接搗到了我的乳房，第三下她要打我的時候，我本能轉身，被她搗在了後背上」。楊女稱，當晚自己被丈夫家姑二人打致昏迷，等到事發後4天，自己才被從老家趕來的母親送往醫院。

楊女事後報警，但丈夫趙男在警方筆錄中否認毆打妻子，稱只是爭吵時有輕微肢體接觸。趙男形容，妻子當時抱著孩子在樓道內大聲喊，並且要離開，「怕鄰居聽着丟人，就拽着她衣服向房內拽」。警方當時採納趙男的證供，並決定結案，不予行政處罰。但濰坊高新區法院一審裁定，警方處罰主要證據不足，依法應予撤銷重新調查。

趙男周三接受內地傳媒採訪時指摘，楊女說的所有情況都是嚴重不屬實，他現在正在維權。關於事發當晚的情況，趙男稱，後續將通過相關平台說明。