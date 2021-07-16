譚德塞擬推第二階段疫源調查　促華合作

世界衞生組織總幹事譚德塞周四（15日）表示，由於欠缺新冠肺炎疫情初期在中國傳播的原始數據，導致疫情溯源調查受阻，他敦促中方以透明和開放的態度合作。

譚德塞在記者會上稱，疫情造成各地數以億計人口受苦、數百萬人死亡，對於究竟發生何事尚欠一他們個交代，他又稱，「我們要求中國保持透明、開放和合作。」德國衞生部長施潘（Jens Spahn）也敦促中國繼續調查疫情大流行的起源。

世界衞生組織突發事件規劃執行主任瑞安則表示，譚德塞會在周五（16日）向世衞194個成員國簡介第二階段的疫情溯源調查研究計劃，並指世衞期待在過程中與中方合作。

世衞領導的專家組與中國研究人員今年1月到武漢及其周邊地區進行調查，並在今年3月份發表報告稱，新冠病毒很可能是透過另一種動物從蝙蝠傳給人類，而「極不可能」從實驗室洩漏病毒，但包括美國在內的國家和一些科學家並不滿意此結論，要求再進行調查。

中方則一直指武漢實驗室洩漏病的說法荒謬，重申不應將溯源問題政治化；在周四，有48個國家就病毒溯源問題致函譚德塞，表示歡迎3月發表的調查報告，強調病毒溯源是科學任務，反對政治化。中國外交部同日對此作出回應時表示，報告得到國際社會普遍認可，中方在病毒溯源問題上展現的開放及透明態度得到國際專家充分肯定。然而，以美國為首的少數國家罔顧事實真相，不擇手段污衊中方不透明、不合作，嚴重干擾和破壞了國際溯源研究合作，中方奉勸有關方面停止在溯源問題上搞政治操弄，停止利用溯源問題甩鍋推責，停止蓄意破壞國際溯源研究合作。