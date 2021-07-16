台夫妻欠千萬新台幣債　當街遭擄走警火速救人

台灣高雄一對夫妻疑因積欠千萬元新台幣債務，周三（14日）晚在鼓山區裕誠路住處門口遭6名惡煞討債。夫婦當街大喊救命，仍雙雙被擄走。警方根據沿途閉路電視畫面追緝，2小時內火速救出肉參並逮獲張男一干人等，訊後依妨害自由、恐嚇、傷害等罪，移送高雄地檢署偵辦。

事發時，夫婦倆正準備開車出門，附近埋伏的討債團夥一擁而上追討投資債務。夫妻見勢色不對，立刻大喊「救命！」隨後遭張男等人押上車。鼓山分局接獲民眾報案趕抵現場蒐證，同時與市刑大偵三隊組成專案小組以車追人，發現2輛涉案車輛由鼓山一路往北開到梓官區。

警員先在梓官區中正路上發現其中一輛涉案汽車，逮捕外出購物的2名男子，再前往同夥集結的一處宮廟，查獲另外4名討債成員及驚恐的男事主。據悉，男事主在抵抗過程中疑遭討債集團成員強關車門致手部受傷，幸無大礙。女方則因未參與投資，稍早已提前獲釋。

警方表示，張男受託催討債務，當日傍晚與5名同夥分乘2輛汽車犯案。張男供稱，夫妻倆積欠大筆款項又避不見面，他只是受託討債。警方痛批，擄人討債的方式已對被害人及家屬內心造成莫大恐懼，訊後將張男等6人依妨害自由、恐嚇及傷害罪嫌移送高雄地檢署偵辦，並通知債務委託人到案說明。