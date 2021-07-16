疑不忿遭揭發非法採沙　男子駕車輾斃夫婦

陝西漢中市西鄉縣上周六（10日）有一對夫婦遭人開車輾斃，當地警方周日（11日）已將疑兇抓捕。內媒周四（15日）從死者家屬處獲悉，其中一名死者因在寓所附近發現疑兇正非法偷挖河沙，並撥行舉報電話試圖揭發疑兇的行為，懷疑因此遭到報復。西鄉縣委宣傳部則表示，案件目前仍在調查當中，未知涉案人士是否曾非法採沙。

西鄉縣公安局指，駱家壩鎮鍾家溝村當天早上約7時發生命案，村民楊某及其妻聶某遭殺害，38歲的黃姓疑兇已被公安拘捕。死者的姪女楊欣（化名）周四向內媒透露，在案發前，村裏召開會議提醒村民注意汛期的河水氾濫風險，而楊某在當時或因視察寓所周圍暴雨後的汛情，撞破黃某在偷挖河沙，楊即時撥打舉報熱線，懷疑因此遭報復。

死者的兒子小楊在網上憶述，父親在當天早上接近6時致電舉報黃某，卻遭黃某駕駛推土車追趕及輾壓，母親聽見消息即時趕往現場嘗試勸回父親，卻同遭殺手。在場目擊者向小楊表示，楊某在早上7時半遇害，四肢斷裂，腹部及耳朵等多處撞傷；黃某當時仍繼續輾毀楊某的車輛，聶某見狀頓時泣成淚人，一時未有為意黃某駕車朝她駛向，其後被撞至重傷，當場喪生。

楊欣指，小楊在趕至案發現場赫見父母遇害後，情緒激動；她又形容遇害夫婦為人和善，全家均難以接受此噩耗。夫婦兩人更遺下一名10個月大尚未戒奶的女兒，現時由小楊的姨媽代為照顧，而小楊一家目前仍未敢向80多歲的外婆透露夫婦身亡的消息。當地相關部門建議小楊一家申請低收入保障金及孤兒救助金，暫解燃眉之急。

案發後，黃某的家人已搬離鍾家溝村，並無向遇害者家屬致歉；當地警方指，未能確認黃某是否涉及非法採沙，有待進一步調查，並將適時公布調查進度。