警破跨省製售假茅台酒案　拘逾20人涉額3000萬人民幣

上海市公安局周四（15日）通報，警方近日偵破一宗跨省製售冒牌白酒案件，在多個省市合共搗破6個製假工場，拘捕20多名疑犯，繳獲假茅台酒100多瓶，空瓶和包裝盒30多萬件，灌裝機、噴碼機等製假設備9台，初步估計涉案金額達到3,000萬元人民幣（約3,600萬港元）。

警方今年2月在網絡巡查期間，發現一條遠低於市場價批發茅台酒的信息被大量轉發，引起警方關注。經鑑定，廣告中銷售的茅台酒瓶口密封性差，酒液易揮發及滲漏，且酒瓶上的貼紙也因做工粗糙，出現起泡或捲邊等情況，確認為冒牌產品。警方從可疑廣告入手，鎖定位於廣東的銷售人員張某，並通過深入調查，確認張某的貨源是由身在貴州的陳某提供，而陳某則通過位於浙江的林某採購冒牌白酒的包裝材料。

今年5月，警方在浙江、貴州及廣東3地同時收網，並在陳某家中繳獲10多箱假茅台酒。陳某被捕後承認，他從2019年起在未經授權下，通過購入冒牌白酒標籤、酒瓶、外包裝等材料，以散裝白酒製作假茅台酒，再出售給經銷商張某等人；張某等人再以加價三成的價格銷往全國多個省市；每瓶假茅台酒的成本僅300至400元（約360至480港元），卻以逾千元賣予消費者，獲利豐厚。

目前，警方分別以涉嫌假冒註冊商標罪，非法製造、銷售非法製造的註冊商標標識罪，以及銷售假冒註冊商標的商品罪，對上述疑犯依法採取刑事強制措施。案件正在進一步偵辦當中。