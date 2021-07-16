公寓改建地下室出租住9人　記者採訪遭毆打

內地一線城市樓價高企，上海黃浦區早前揭發有人將地下室改建成板間房出租。同樣在上海，近日有內媒前往長寧區某小區採訪地下室群租現象時，女業主的章姓丈夫上前阻止，更毆打記者。同晚，章男因涉嫌尋釁滋事罪被刑事拘留。

近日，有市民反映在長寧海逸公寓小區地下室出現群租現象，並帶來火災隱患。記者於是在周二（13日）前往採訪，誰知到場後不久，一名男子一邊向攝影師揮拳，一邊罵「誰給你權利（拍攝）」。同行女記者見狀上前喝止並報警，這時該男子突然轉身衝向女記者扯其頭髮，並將其毆打倒地。男子的女兒當時也在場，不但未阻止其父打人，也未致歉，還質疑記者受傷有多嚴重。

其後鎮有關部門人員與警察接報到場，打人事件才平息。之後記者在警員陪同下找到涉事女業主張女士，並一同前往地下室查看，只見類似客廳的空間放着多張碌架床，原本通向地面的樓梯被封死，電飯煲、電水壺、炒菜鍋等雜物隨處堆放；天花板、牆上電線喉管交錯。張女士承認在面積約100平方米的地方室，共住了9人，且全部都沒有簽訂租住合約，但她否認存在群租。

張女士稱，17年前買下公寓，直至3年前，負責小區清潔的公司老闆找居委會替工人找地方住，張女士於是以每月3,000元將地下室租給清潔公司。截至周三（14日）晚上，海逸公寓所在的新涇鎮已向業主發出整改通知單，要求地下室租戶於一天內搬離，同時自當日起對小區進行為期2天的集中排查，稍後再對全鎮地下非居住空間全面排查。

不過有租住在該地下室、從湖北到當地打工的48歲馮姓女清潔工表示，自己每月收入不足3,000元（約3,660港元），在距離較遠的青浦區租一間房也要1,000元（約1,220港元），現在這裏才每月租300元（約366港元），即使地方簡陋，只有一張床鋪，她仍感到滿足。