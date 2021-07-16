內地昨增36宗輸入確診　雲南連日來首次無新增本地個案

內地周五（16日）公布前一日新增36宗新冠肺炎確診病例，全部為境外輸入。雲南自近日爆發本地疫情以來，首次無新增本地確診。該省衞健委公布，當地現有確診病例186宗，其中66宗為本地，境外輸入120宗；現有無症狀感染者21宗，1宗為本地個案，境外輸入20宗。

全國新增境外輸入病例以雲南通報15宗最多，其餘為上海6宗，天津和廣東各4宗，江蘇、浙江各2宗，河南、四川及陝西各1宗；同日新增23宗境外輸入無症狀感染病例，無新增死亡病例或疑似病例。內地目前累計92,183人確診，當中4,636人病亡。

近日內地多地通報原則上禁止未接種新冠病毒疫苗人士進出各類公共場所，惹起公眾關注這是變相強制接種。北京大學憲法與行政法研究中心教授沈巋周四（15日）在雜誌撰文表示，中國法律對市民接種疫苗的義務、疫苗種類的確定主體和程序均有明確規定。是否需要強制接種，必須由中央充分聽取專家和公眾意見，經嚴格法定程序作出相應的決策，絕對不能容許地方違法進行強制或變相強制接種。