地產項目開發毀烈士墓碑　後代索償求起訴負責人

湖北鄂州市華容區紅蓮湖區一地產項目早年在開發過程中，破壞一座葬有抗日烈士的墓碑。內媒周三（14日）報道指，鄉鎮政府願選址並出資重修該墓，惟與烈士後代多番商討仍未能達成共識。烈士後代表明，除經濟賠償外，還希望循法律途徑起訴項目負責人。

受損墓碑安葬鄂城縣前稅收所長冷志善。1944年時，51歲的冷遭日軍抓捕並活埋。翌年，家屬拾回其遺骸，在鄂州市華容區廟嶺鎮安葬。1983年，國家民政部給抗日捐軀的冷志善頒發革命烈士證書。2018年起，當地為配合紅蓮湖區項目施工，多次通知辦理遷墳，每座墳給予2,000元（人民幣，下同，約2,405港元）的補償。但冷氏後人要求賠償10萬元（約12萬港元），雙方協商多次不果。

今年5月，由於項目工期緊逼，發展商在冷的墓碑未遷走的情況下，已在周圍動工，期間造成墓碑受損。鄉政府其後表示願意出資修復墓碑，並重新選址修建小型墓園，但無法滿足冷氏後人高額的賠償要求。冷的孫兒冷汗成表示，希望追究損毀該墓之人及項目負責人的法律責任，以還祖輩的尊嚴。

根據內地法規，遷移革命烈士的紀念建築物，需經政府及民政部門同意；同時以損毀、塗劃、玷污等方式侮辱革命烈士紀念建築物者，可被追究刑事責任。