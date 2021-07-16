中俄外長會面　同意共同抵制印太戰略

中國國務委員兼外長王毅當地周四（15日）在烏茲別克首都塔什干，與俄羅斯外長拉夫羅夫會晤。前者提出，兩國應共同抵制印太戰略。後者稱，俄中關係正處於歷史最好時期。

據中國外交部周五（16日）發新聞稿稱，王毅表示，當前新冠疫情仍在全球蔓延，國際抗疫合作任重道遠，雙方要與國際社會共同努力，堅決抗擊兩種病毒 – 新冠病毒和政治病毒。他指兩國要繼續合力抵制利用疫情和病毒溯源搞污名化、政治化的行徑。

王毅指出，作為聯合國安理會常任理事國，中俄應堅定維護聯合國在國際事務中的核心作用，共同揭露形形色色的「偽多邊主義」，防止打着規則名義破壞國際秩序，堅定維護真正的多邊主義。雙方應保持協調配合，旗幟鮮明地反對外部勢力干涉內政，共同反對搞集團對抗、開歷史倒車行為。雙方應在地區事務中深化協作，共同促進阿富汗回歸和平軌道，共同抵制充滿冷戰思維的印太戰略，共同促進亞太地區的和平發展。

拉夫羅夫表示，俄中關係不是類似冷戰時期的軍事政治同盟，而是超越該模式的新型國家關係。一些國家熱衷於搞小圈子外交，只願聽自己喜歡聽的話，妄圖重建單極世界，俄中應共同予以堅決抵制。拉夫羅夫又稱，俄方支持中方舉辦北京冬奧會，亦希望與中方就中亞和亞太地區事務加強溝通協調，警惕所謂印太戰略破壞地區和平。他指出，俄中總理第26次定期會議已提上日程。