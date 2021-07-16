神舟十二號返回艙將於沙漠降落　搜救隊員：準備了21年

神舟十二號載人飛船於上月17日發射升空，3名太空人至今已在太空生活1個月，預計將於9月乘坐飛船返回艙在位於內蒙古巴丹吉林沙漠的東風着陸場降落。屆時，酒泉衞星發射中心搜索救援分隊將首次執行搜救太空人和搜索載人返回艙的任務。有隊員表示，為了這一刻，團隊足足準備了21年。

在6月16日舉行的神舟十二號載人飛行任務新聞發布會上，中國載人航天工程辦公室主任助理季啟明表示，這次載人飛行任務有4個特點：進一步驗證載人天地往返運輸系統的性能；全面驗證太空人長期駐留保障技術；在軌驗證太空人與機械臂共同完成出艙活動、及艙外操作的能力；以及首次檢驗東風着陸場的搜索回收能力。

他透露，神舟十二號着陸場從內蒙古四子王旗調整到東風着陸場，首次開啟着陸場系統常態化應急待命搜救模式。據了解，四子王旗着陸場位於內蒙古中部阿木古郎大草原，是中國重要的航天着陸場，以往神舟系飛船返回艙和嫦娥五號返回着陸器都在該處着陸。

執行這次搜索任務的酒泉衞星發射中心搜索救援分隊，則是中國唯一專業化航天搜救力量，主要負責太空人搜索救援，以及返回式飛船和火箭殘骸搜索回收等任務，曾先後完成新一代載人飛船試驗返回艙、嫦娥五號返回器等搜索回收任務。針對這次任務，搜索救援分隊因地制宜開展殘骸搜索、航拍測繪等訓練。隊中無人機飛控專業技師李學鵬表示，返回艙回到哪裏，他們就要跟到哪裏，堅決做到艙落人到，確保太空人安全。