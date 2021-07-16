珠海隧道滲水持續搜救　仍無法聯繫14受困者

廣東省珠海市興業快線（南段）項目石景山隧道施工段周四（15日）凌晨發生滲水事故，導致14名工人被困。廣東省珠海市政府周五（16日）下午1時舉行新聞發布會通報救援最新進展，截至當日中午12時，救援人員已在隧道內推進395.3米，距離被困地點764.5米，惟目前仍無法與被困工人取得聯繫。

在記者會上，珠海市副市長張宜生稱，截至周五上午9時，應急管理部已調動國家隧道救援昆明隊及廣東分隊17人，攜帶多台排水泵、注漿機、生命探測儀等裝備參與救援；另調動邵陽市礦山救護隊（邵陽排水站）22人帶同排水泵到場協助；省應急管理廳、省消防救援總隊也調集省及珠海周邊城市共28支救援隊伍、620人、138台大型救援設備到場。

張宜生指出，在救援過程中遇到一些新情況和困難，影響救援進展。一是地質情況複雜；現場發現隧道上方滲水不僅包含水庫水，還有巨量山水。二是現場情況複雜；隧道內部空間偏窄，排水泵車難以進入，能同時作業的泵車數量有限，影響排水速度；另一方面，抽排設備等在隧道內長時間工作排放大量一氧化碳，導致隧道內一氧化碳濃度快速上升。三是抽排物情況複雜。周四下午5時許，抽排物中開始出現泥漿，預計後續泥漿量將不斷增大，影響抽排效率。