寵物服務商託運金毛犬致死　廣州市監部門調查

內地有網友近日發文投訴稱，其委託廣州花都區的一家寵物託運服務商，從南京託運一隻金毛尋回犬至貴陽，服務商承諾空運，收取費用後卻以陸路方式運送，導致金毛犬中暑死亡。此事一度登上微博熱榜，不少寵物博主、網民發文聲援。廣州花都區市場監督管理局辦公室周五（16日）回應，指已收到相關投訴，並派工作人員處理。

微博博主「亞瑞蒂奧」於7月9日發文稱，她是金毛犬Siri的「媽媽」。她早前聯絡廣州幫幫國際貨運代理有限公司（簡稱幫幫貨運）從南京託運金毛犬至貴陽。7月6日，幫幫貨運工作人員通知其將金毛犬送去南京，以辦理檢疫證明，但到南京後，狗隻被拉上車陸運，未辦理檢疫證明。

該博主寫道，至7月7日晚見到其金毛犬時，牠已經身亡，「狗都已經臭了」。文章附上多張頭像為「幫幫寵物旅行社」的聊天截圖顯示，疑似在轉運期間，一名陳姓工作人員回覆稱，他們走空運，並承諾晚上能到達貴陽。期間，事主多次詢問金毛犬的託運影片，對方卻一直未有提供。

事發後，陳姓工作人員稱，幫幫寵物旅行社承認事件中該公司需承擔最大過失，經內部商討後給出2個解決方案，給事主重新購買一隻金毛犬或賠償6,000元人民幣（約7,200港元）。工作人員續指，如事主認為給出的賠償不符預期，雙方可繼續商討；如其堅持走法律程序，該公司也將以「辱罵」、「騷擾」等理由反告。博主「亞瑞蒂奧」周四（15日）再度更新，指事件曝光了8天，託運公司仍未有聯繫。