白宮中國專家出書詳述中美關係　倡美應作不對稱競爭

美國白宮國家安全顧問的中國事務主任杜如松（Rush Doshi），上周出版名為《長期博弈：中國取代美國的大戰略》（暫譯，The Long Game: China's Grand Strategy to Displace American Order）一書，詳述中國在90年代起至今對美國，由準盟友關係演變成對立的進程；同時就美國對華戰略提出建議，包括在各方面發展不對稱競爭，以免被中國佔領世界領導地位。

書中提到，北京政府自上世紀90年代初逐步認知到，美國在意識形態、軍事及地緣政治上為中國帶來的威脅，因而開始從對抗蘇聯的中美準盟友關係走向對立；直到2008年全球金融危機，中國擴展至尋求亞洲的區域霸權地位，進一步認定東升西降的趨勢；在2016年起至今，為中國擴張的第三階段，現屆領導層以削弱美國國際領導力，並加強中國的環球領導為目標，而其取向在去年疫情爆發後更趨明顯。杜如松指，中國在政治、經濟及軍事上均向美國作出挑戰。

杜如松認為，美國要與中國對稱競爭並不可行，美方應倣效中方在多方面發動不對稱競爭，例如軍事上加快開展無人機、潛艇及遠程與高速打擊武器等，令中國在台海、東海或南海的兩棲作戰變得複雜，增加其實戰的成本；又建議華府應加入中國主導的亞洲經濟組織，與華爭奪經濟話語權。

書中否定現時美國衰退論的說法，對美國的發展及對華形勢感到樂觀。杜如松指，美國自20世紀初經歷過4次重大衰退，且均能重新振興，又指美國的軟實力在其開放的社會及公民信仰。有評論認為此書以歷史角度，剖析中國戰略的本質，同時可以藉以一探拜登政府實行的對華策略。