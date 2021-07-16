逾30名長者墮紀念幣騙局　涉案310萬人民幣

內蒙古赤峰市公安局紅山區公安分局周五（16日）通報，該局近日成功破獲一宗高價回收紀念幣詐騙案。詐騙集團主犯利用「升值拍賣」的方式，哄騙30多名老人購買每套500元至1萬元（人民幣，下同，約600至1.2萬港元）不等的紀念幣，涉案共310萬元（約372萬港元）。

警方表示，2018年3月起接獲多名老人報案，他們因收到某公司來電，因可免費領取禮品及水果等而出席其宣傳活動。惟該公司經理王某及骨幹員工暴某，相繼向他們推薦公司的紀念幣，聲稱是北京總部通過內部關係獲得。

二人又指，紀念幣升值後，可委託公司代為拍賣，短期內獲得最高兩倍利潤。惟老人出資認購後，王男以沒有現貨為由，未將紀念幣交給買主。多名苦主直至去年底再次前往上述公司時，發現已人去樓空，遂立即報案求助。

警方調查發現，涉事公司的法人為王男的已故外祖父，且與北京沒有相關業務往來。經查，王在2017年底於北京以逾10萬元（約12萬港元）購買涉案紀念幣後成立公司，招募以暴男為首的銷售員進行話術培訓實施詐騙，惟所得贓款已被其揮霍一空。目前，警方依法扣押王男作案用的紀念幣，而王、暴二人已被移送起訴。