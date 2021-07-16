谷針惹輿論爭議　多地刪除及調整措施

為了加快民眾接種新冠疫苗抗疫，國內多地政府將疫苗接種與人員出行、就學等掛鈎，類似的「谷針」規定引發爭議。內地傳媒周五（16日）統計，全國至少10地發出相關通告，但部分地方政府疑因輿論壓力，相繼刪除或調整政策。

統計指出，地方政府推出的谷針政策，原則上禁止未接種疫苗的人士，進出超市、醫院、學校、車站、戲院等各類公共場所。報道發現，江西省撫州市崇仁縣、浙江省寧波市寧海縣、福建省晉江市、四川省萬源市等都發布相關通告。

廣西省桂平市規定，學生入學前，其家人需要完成接種疫苗。惟當地教育部門周四（15日）回應，已經接獲市防控辦通知，未來將有新通知發布，「之前的通知相當於是廢的」。原本把接種疫苗與政府工作人員薪酬掛鈎的河南省南陽市唐河縣，當地政府稱領導仍在商討，至於會否及如何執行，目前未有定論。

國家衞健委回應指，疫苗接種依然遵循「知情、同意、自願」的基本原則，未打針者不影響出行等個人事務；對於局部地區的限制通知，當局已經關注並及時監督和規範。另外，經國務院聯防聯控機制有關部門論證，國藥集團中國生物北京生物製品研究所的新冠病毒滅活疫苗，獲准在3歲至17歲人士緊急使用。

北京大學憲法與行政法研究中心教授沈巋周四在雜誌撰文，指中國法律對市民接種疫苗的義務、疫苗種類的確定主體和程序均有明確規定，是否需要強制接種，必須由中央充分聽取專家和公眾意見，經嚴格法定程序作出相應的決策。