台國防預備高校空軍收分大跌　空防戰力堪憂

台灣中正國防幹部預備學校高中部公布今年錄取標準，空軍飛行生的總成績跌至20.5分，較其他兵種收分還低。國防部周五（16日）解釋，收分下降是因為受新冠疫情影響，同時符合空中執勤身體質素的學生較少所致。外界關注大陸解放軍機頻繁飛入台灣防空識別區，空軍學生質素下降或影響台軍空防戰力。

中正預校上月在Facebook公布錄取結果，陸軍生總成績最低為60.18分、海軍生總成績最低為68.5分、空軍生總成績最低為20.5分，除陸軍收生分數較2019年度的55.5分高外，海空軍收分均比2019年度下跌，空軍更從44.5分出現過倍的跌勢；相關貼文現已刪除。國防部指，學生在校期間接受學科、基本體能、體格及品德的平衡發展，未達標準者被降班重修或轉學，以確保學生質素，強調加入空防行列的空軍，均各階段嚴格的飛行考核及專業檢驗。

另外，美國空軍一架C146A行政專機周四（15日）上午在台北市松山機場降落並短暫停留，大陸國防部及國台辦先後就美軍行動發聲，批評民進黨在台執政後奉行「倚美抗陸」的台獨路線，重申任何外軍飛機登陸台灣前，必先要獲大陸政府許可，又指民進黨一再誤判形勢，只會將台灣推向災難。