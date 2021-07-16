向心夫婦洗錢案再開庭　怨被困600天未獲打針

香港上市公司中國創新投資有限公司董事局主席向心與妻子龔青，在台灣被以涉嫌違反《洗錢防制法》起訴，限制出境至今逾600天。案件周五（16日）在台北地方法院二度開庭，向心開庭前向台媒記者表示，在台生活消費不方便，亦無途徑獲安排接種新冠疫苗。

台媒報道，向心的律師團隊在庭上表示，由於向心夫婦留台多時，現金即將用盡，惟因無法自香港匯款，遂請求法院向銀行說明及同意境外匯款。惟法官表示，向心夫婦無法匯款的原因是居留過期，應該由銀行發函詢問法院，遂拒絕律師請求。

針對洗錢罪一案，律師團隊要求檢方具體說明向心犯洗錢罪的類型，認洗錢亦可分為轉移或收受犯罪所得，應就辯方提出犯罪事實爭議作出說明。法庭最後諭知，全案8月20日繼續審理。

案件緣於自稱共諜的中國大陸籍男子王立強，2019年在澳洲尋求政治庇護，他稱中國創新投資是在解放軍總參謀部之下成立，向心是解放軍港台地區情報工作負責人，目的是滲透香港金融市場並蒐集軍事情報，在台灣媒體投下經費，讓中國大陸可以控制台灣媒體，並曾滲透影響台灣選舉。事件曝光後，台北地方檢察署以涉犯「國家安全法」等罪調查當時身處台灣的向心夫婦，限制他們出境，最終夫婦二人被以洗錢罪起訴，而非共諜罪。