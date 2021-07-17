兩幼童墮樓案疑為謀殺　生母稱前夫已策劃多時

重慶在去年11月發生一宗幼童墮樓事件，一對2歲及1歲的姊弟從15樓墮樓身亡，事發後約一個月，警方以涉嫌與女友策劃謀殺其親兒，逮捕死者父親張建。而張建的前妻、即死者的母親周五（16日）首度開腔，直斥事件並非意外，而是一場計劃已久的謀殺罪，並指在上月接獲法庭文件，張建與其女友將於本月26日受審。

案發於去年11月2日的重慶市錦江華府，一對姊弟被發現墮樓身亡，而張建亦在現場失聲痛哭，民眾一度認為事件純屬不幸意外。但張建在一個月後被捕，始將事件源起揭示於公眾前，張在去年2月與前妻陳美霖離婚，法院判姊弟的撫養權屬陳美霖，但雙方同意兒子在6歲前由張母撫養。

張建在離婚前已與葉某交往超過半年，且後者多次表明父母不會接受張育有子女的事實。直至去年11月1日，張建借故接其女兒到寓所，並在翌日趁張母離家之際，抱起正在窗邊玩耍的子女並拋出窗外。

陳美霖其後披露張建與葉女的聊天記錄，顯示二人已策劃行兇多時，曾商議以墮樓或交通意外的方式下手，更曾在手機搜索「兩個小孩一起墜樓的可能性」。陳指，張建與其女友已被控涉嫌故意殺人，即將受審，但表示擔心自己在庭上會控制不到情緒，強調會為子女討回公道。