外交部駐港公署斥美國蠻橫無理　施壓制裁不過是廢紙一張

美國財政部海外資產控制辦公室周五（16日）宣布，制裁香港中聯辦7名副主任。針對美國政府炮製所謂「商業警告」，毫無理據抹黑香港營商環境，並制裁中央駐港機構官員，中國外交部駐港公署發言人昨晚深夜對此堅決反對和強烈譴責，指出美方有關霸凌行徑蠻橫之極、無理之極，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，赤裸裸干預香港事務和中國內政。

發言人表示，港區國安法實施以來，香港社會秩序恢復，法治原則彰顯，發展重回正軌，香港居民依法享有各項權利自由，外國在港投資者迎來更加安全、穩定、可預期的營商環境，包括美駐港企業在內國際持份者的合法權益得到更好保障。不久前國際貨幣基金組織發表報告再次肯定香港國際金融中心地位。美方荒腔走板唱衰香港前景，危言聳聽恐嚇在港外國投資者，其擔心香港營商環境是假，企圖破壞香港繁榮穩定、危害中國國家安全、阻撓中國發展是真。

發言人指出，美方一再搬出製裁等卑鄙伎倆向中方施壓，蠻橫干預香港事務和中國內政，粗暴踐踏國際法和國際關係基本準則，再次暴露了「美式霸凌」、「美式雙標」的窮凶極惡、自大狂妄。美方行徑逆歷史潮流而動，這種施壓制裁的不義之舉再多再濫都不過是廢紙一張，阻撓不了「一國兩制」行穩致遠的堅定步伐和中華民族不可逆轉的複興大勢。發言人敦促美方懸崖勒馬，立即停止反中亂港的政治圖謀，停止肆意揮舞制裁大棒的霸凌行徑，停止以任何方式干預香港事務和中國內政。對美方肆意妄為，中國人民必將給予迎頭痛擊。

港府發言人周六（17日）凌晨表示，儘管美國政府過去一年多次試圖誣衊港區國安法，但事實是港區國安法的實施鞏固了香港作為國際金融和商業中心的地位。

發言人指出：「美國政府對香港情況作出一些完全荒謬和毫無根據的指控，向在香港經營的美國企業和個人發出所謂『商業警告』，試圖製造恐慌情緒，再次證明其在霸權主義驅動下的虛偽和雙重標準。」「可悲的是，美方舉動的主要受害者其實是在香港營商的美國企業和以香港為家的美國公民。」