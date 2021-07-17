英媒︰美副國務卿行程有改動空間　仍有訪華可能

美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）將於下周日（18日）起出訪亞洲多國，但美國國務院公布的行程中不包括中國。英媒周五（16日）引述美方一名高級官員指，華府仍與北京方面討論舍曼訪華的可能。

報道引述美國國務院一名高級官員指，目前尚未決定舍曼會否訪華，但行程上仍有改動空間，美中兩國正討論有關安排；美國對與中國交流保持開放態度，但現時兩國關係處於挑戰時刻；假如成事，她會在結束日本、南韓、蒙古3國的訪問後，再前往中國。

該官員又指，盡管美國與中國在貿易和人權等問題上關係緊張，但華盛頓仍希望在一些利益重疊的領域與中國合作。他強調，美國或不得不與中國合作，以在北韓問題上取得進展，因為中國是北韓的主要貿​​易夥伴，沒有中國則「無法解決問題」。

美國國務院此前指，舍曼訪問日本時會與該國官員討論氣候危機、確保全球健康安全等一系列議題，並與日本和南韓外長舉行聯合會議，商討合作應對北韓及其他問題。舍曼亦會重申美國與盟友及夥伴合作推動印太和平、安全、繁榮，以及捍衞以規則為本國際秩序的決心。

在北京，中國外交部發言人趙立堅周五在記者會上，被問及中方是否拒絕舍曼的訪華要求時僅表示，中方在中美關係問題上的立場是一貫的、明確的，並指沒有可提供的信息。