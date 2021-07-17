王毅與博雷利會面　歡迎歐方提出全球互聯互通倡議

中國國務委員兼外長王毅當地時間周四（15日）在烏茲別克首都塔什干，與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利會面。王毅指出，中方歡迎歐方提出的全球互聯互通倡議，對於分析指歐方的倡議意在抗衡中國推進的「一帶一路」倡議，他則認為歐方不至於有如此狹隘的想法。博雷利則指，歐中雖然有分歧，但歐方認為理應尊重中方，不希望與中國對抗。

王毅表示，中方認為中歐交往的重要原則是相互尊重、求同存異，真正做到這一點，就沒有談不攏的問題，因為中歐之間沒有根本利害衝突，都不尋求全球霸權，雙方應共同努力，拓展中歐合作的主導面，妥善管控分歧，不將自身意志強加於人。中方主張各類互聯互通倡議之間可以展開溝通協調，形成合力。中歐雙方在大方向上有着諸多共識，完全可以形成互補，攜手促進各國之間的互聯互通，推動歐亞大陸加快发展振興。

博雷利則指，歐方不希望與中國對抗，也不會參與任何形式的新冷戰。他強調，世界需要中歐之間展開更多合作，歐中關係仍有很大的提升空間。他強調，歐方提出的互聯互通倡議絕非要和「一帶一路」唱對台戲，強調願與中方加強協調，把互聯互通倡議與「一帶一路」倡議進行對接，也願在應對氣候變化方面與中方加強合作。

雙方亦就阿富汗問題、伊朗核問題進行深入交流。王毅表示，中方願就阿富汗局勢、伊朗核問題全面協議恢復履約談判與歐方保持溝通，防止阿富汗爆發全面內戰，推動伊核全面協議重回正軌。博雷利則指，歐方希望與包括中方在內的國際社會，一道推動阿富汗實現穩定，美伊早日恢復履約。