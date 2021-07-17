去年度全國毒品罪案呈減勢　或受初期疫情管制所致

國家禁毒委員會辦公室周五（16日）發布去年度的毒情形勢報告，數據顯示國內吸毒人數、大規模製毒活動、製毒物品流失及外流販毒數均呈跌勢。當局指，毒情受去年新冠疫情及執法手段加強影響，在年初因各地實加的管制令民眾難以獲取毒品，但在後半年防疫常態化後，部分地區濫藥問題出現反彈。

報告指，截至去年年底，全國約有約180萬名吸毒者，比前年同期下降16.1%；被查處的吸毒者及新發現的吸毒者均有超過3成的跌幅，分別為42.7萬人及15.5萬人。數據反映早期嚴密的防疫措施，令毒品流動變得困難，變相減少吸毒的情況。但報告亦指，去年發現濫用的毒品種類增多，包括「杜冷丁」等管制藥物亦成新興毒品。

至於毒源問題，超過8成的毒品由境外運入，從緬甸、老撾及泰國的金三角地區被繳獲的主要毒品有25.1噸，佔全國總量近9成。另有部分來自土耳其至中東的金新月地區及北美地區，國內毒品消費市場所佔份額明顯下降。

執法部門去年在國內破獲294宗製毒案件，並搗破167個製毒場所，起出1.1噸冰毒及氯胺酮；但毒品罪案數字在下半年上升接近3成。在販運毒品方面，有逾4.7萬宗相關案件被破獲，7萬人涉案被捕，起出43.9噸毒品，3項數字均比前年同期下跌約10至20%。整體數字上，全國共破獲6.4萬案毒品犯罪案件，9.2萬人被捕，有55.49噸毒品被查獲，近15萬名吸毒者被強制隔離戒毒，另有近10萬人被責令社區戒毒。