村委稱治災斬荔枝樹無通知村民　運走泥土疑變賣

廣東省茂名市多名市民報稱，家裏種植合共數百棵荔枝樹近日遭人斬掉出售，連帶泥土也被拉到磚廠變賣。經了解，下令斬樹挖泥的竟是村委會，原因是要進行地質災害治理工程，惟對方卻無法提供相關文件。村民其後向鎮政府反映，有關工程才暫停。

由茂名市代管的高州市沙田鎮桃欄村村民阿岳，本月初發現種在家後山的100多棵荔枝樹無故失蹤。後來得悉其他村民也有相同遭遇，於是前往村委會詢問，對方表示因為當地要進行治理泥石流工程，而有關項目屬於省級地質災害點除險工程。不過村民質疑為何事前沒有通知，又要求村委幹部提供相關文件，但對方卻表示沒有。除荔枝樹被斬外，村民又發現有泥頭車將山上的泥土挖走，懷疑是運到磚廠出售。

內媒就事件向桃欄村委會了解，村主任陳鋒表示，該工程目前只涉及4戶村民，開工前僅通知其中2戶，其餘2戶因當初估計距離太遠所以沒通知。至於清出的泥土被運走，陳則表示因為泥土不能就近堆放，才由施工單位找地方送走。

記者其後前往沙田鎮政府查看一份高州市地質災害防治3年行動實施方案，內容顯示桃欄村木棉嶺為地質災害隱患點，需要限期整改。沙田鎮黨委委員蘇虎稱，上級就項目下撥了一定的工程款項，但非用於種植物和土地補償。鎮政府接獲市民反映後，已要求停工。施工方也表示，工程產生的泥土不會賣掉，而是用於改造後的復綠項目。另針對被斬荔枝樹的損失，亦會在統計數量後與村民協商。