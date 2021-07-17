內地昨增30宗新冠確診　瑞麗隴川各1宗本地感染

內地周六（17日）公布前一日新增30宗新冠肺炎確診病例，包括2宗來自雲南的本地個案。工信部周五（16日）表示，中國新冠疫苗年產達到50億劑。中國國藥集團同日表示，旗下中國生物北京生物製品研究所研發的新冠病毒滅活疫苗，獲批在3至17歲的人身上緊急使用。

雲南繼周四（15日）無新增本地確診病例後，周五再出現本地感染。患者分別為14和39歲的中國籍男子，分別在瑞麗市、隴川縣全民核酸檢測中發現。至於全國周五新增的28宗境外輸入病例，雲南佔11宗，湖南5宗，福建4宗，上海3宗，浙江和陝西2宗，廣東1宗。同日新增20宗境外輸入無症狀感染病例，無新增疑似或死亡病例。目前內地累計92,213人確診，當中4,636人病亡。

工信部總工程師田玉龍周五在國新辦記者會上表示，內地企業加快新冠疫苗產業化進度，以保障國內接種需求，截至目前累計供應國內新冠疫苗超過14億劑，供應國外5.7億劑。田玉龍稱，在確保疫苗生產質量安全的基礎上，將全力以赴擴大產能產量，下半年將考慮國內外市場需求，支持疫苗企業開展國際產能合作。

同日，經國務院聯防聯控機制有關部門組織論證，國藥疫苗首次正式獲批在3至17歲年齡層開展緊急使用。國藥集團稱，疫苗上述年齡組已經在河南完成第一和第二期臨床試驗，中和抗體陽轉率為100%，與成人組相比無顯著差異；接種後安全性良好，不良反應主要為發熱和接種部位疼痛，未見嚴重不良反應。