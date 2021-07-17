珠海隧道滲水14人未救出　省政府成立調查組究責

廣東省珠海市石景山隧道的救援工作仍在繼續。

廣東省珠海市興業快線（南段）項目石景山隧道施工段，周四（15日）凌晨發生滲水事故，導致14名工人被困。惟救援行動遇上困難，至今仍未成功把人救出，受困者家屬陸續抵達珠海。內媒周六（17日）報道，廣東省政府成立滲水事故調查組，下設技術組、管理組及綜合組，其中技術組聘請了9名相關領域專家，加強在事故調查方面提供技術支援。

廣州市共派出14支救援隊伍、近200名救援人員，並出動14台大型龍吸水、大水牛排澇機械人、水泵、挖掘機、氣體檢測儀等裝備，協助救援。事發隧道內目前已增加4台射流風機，並加快對隧道上方的水庫「漏斗」進行地面回填，徹底切斷水源補給，為救援創造良好作業環境。14名被困者為福建省卓智建設工程有限公司員工，他們的家屬已陸續抵達珠海，指揮部安排專人做好對接工作。

廣東省政府成立珠海市石景山隧道7·15滲水事故調查組，由省領導擔任調查組組長，成員由省公安廳、司法廳、住房城鄉建設廳、交通運輸廳、應急管理廳和省總工會以及珠海市政府的有關負責人員組成。調查組周五（16日）在珠海市召開會議，說明事故調查職責、任務和有關要求，促查清事故責任，依法依規提出處理建議、防範和整改措施，按程序提交事故調查報告。