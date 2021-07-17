今日凌晨5連震　縣政府整備173個收容所應對

台灣花蓮縣近日地震不斷，周六（17日）凌晨至今最少發生5次地震，震級介乎黎克特制3.2至3.9級。花蓮氣象站認為，連續地震是上周三及四（7及8日）5.4級雙主震的餘震，不排除未來一周仍有4至5級餘震。縣政府整備全縣173個收容所應對，並計劃在德興運動場設置防災公園。

花蓮周三（14日）發生42次地震後，周五（16日）早上又發生16次地震，周六凌晨3時22分起再接連地震，其中一次震央在吉安，3次在花蓮市，另一次在近海。雖然氣象局研判近日地震屬於餘震，但有氣象專家警告，後續餘震可能持續至少一周甚至更久，而震央愈來愈接近花蓮市，恐怕造成危險。

花蓮縣政府目前已要求各鄉鎮市公所，將臨時收容所相關資訊在官方網站公告。縣長徐榛蔚提前到縣立體育場、田徑場及棒球場視察防災避難空間，並與花蓮紅十字會及慈濟基金會代表人員協調相關設施布置。她呼籲民眾盡快準備緊急避難包，包括足夠每人3天分量的食品及飲用水，以及重要證件影印本、衣物、清潔、照明及醫療用品等，近日要保持高度警覺，與家人演練掩護保命。