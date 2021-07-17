內地亞軌道運載器首飛　有望重複使用往返太空

全球商業太空旅遊市場競爭愈趨激烈。內地周五（16日）報道，由中國航天科技集團有限公司一院研製的亞軌道重複使用運載器當日首飛成功，為中國重複使用往返太空的航天運輸技術發展奠定了堅實基礎，有望未來用於太空旅遊以至軍事方面。惟報道未有公開發射畫面。

報道稱，該亞軌道重複使用演示驗證項目運載器，當日在內蒙古酒泉衞星發射中心準時點火起飛，按照設定程序完成飛行後，平穩水平着陸於阿拉善右旗機場。報道指，發展重複使用天地往返航天運輸技術是中國由航天大國邁向航天強國的重要標誌，亞軌道重複使用運載器可作為升力式火箭動力重複使用航天運輸系統的子級，是航天航空技術的高度融合體。亞軌道一般指距離地面20至100公里的空域，處於現有飛機的最高飛行高度和衞星的最低軌道高度之間。

中國航天科技集團科技委顧問、中國工程院院士王禮恒，早前提到中國航天運輸系統發展的路線圖時指出，中國到2020年主流火箭達到國際一流水平，向全球提供多元化的商業發射服務；到2025年前後成功研製可重複使用的亞軌道運載器；2030年實現重型運載火箭首飛，並於5年後實現重複使用；2040年未來一代運載火箭投入應用，實現長時間多次星際往返；到2045年中國將全面實現強天強國的目標，具備人機協同探索太空的能力。