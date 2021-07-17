內地官媒斥美對港制裁荒謬　只會適得其反

美國財政部和國務院周五（16日）先後宣布制裁香港中聯辦官員，及警告美國企業在港營商存在風險。內地三大官媒周六（17日）發表評論，分別批評美方制裁荒謬，不過是「紙老虎」，又指上述舉措只會適得其反。

新華社發文稱，美方非正義的制裁再多再濫不過是廢紙一張，沒有任何意義；又指這種揮舞制裁大棒、反覆橫加干涉別國內政的做法，反而讓世人愈發看清美式霸凌的「紙老虎」本質。文章批評，美方處心積慮羅織罪名抹黑中國，是為撼動香港金融中心地位，破壞香港繁榮穩定前景，把香港打造成分裂中國的「橋頭堡」。

央視在評論中表示，制裁是美方在全球推行霸權主義的慣用伎倆，但根本嚇唬不了誰。文章列舉指，去年《港區國安法》實施後，美方宣布不再給予香港特殊待遇，結果這一年來香港新股集資額逾5,000億港元，比之前多出約50%，香港銀行體系總存款額增加5.6%，達14.9萬億港元。美方此次所謂商業警告，暴露出美國政客為一己私利不惜犧牲美企的利益，只會更加激起中國人民的憤怒和蔑視，不斷敲響反中亂港勢力的喪鐘，也終將損害美國自身利益。

《人民日報》亦發表評論，指摘美方正窮其顛倒黑白之所能，妄圖破壞香港繁榮穩定、危害中國國家安全、阻撓中國發展，是蠻橫之極、無理之極。評論認為，當前美國駐港企業所焦慮的，絕不是《港區國安法》帶來的經濟社會井然有序，而是被美方綁在反中亂港政治圖謀的戰車上。