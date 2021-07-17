內地多處持續暴雨　內蒙山洪內澇1死1失蹤

內地多地持續下大雨，中央氣象台周六（17日）早上繼續發布暴雨黃色預警和強對流天氣藍色預警，內蒙古東北部、黑龍江西部、北京西部、河北西部以至廣東珠三角附近等地的部分地區有大到暴雨。其中在內蒙古的強對流天氣引發山洪及城市內澇，導致交通受阻、人車受困，至少1人死亡、1人失蹤，當地相關部門緊急趕赴現場救援。

內蒙古氣象局監測顯示，周四（15日）早上8時至周五（16日）早上8時期間，當地12個盟市的87個旗縣共897個站點錄得雨量，其中有11個旗縣的14個站出現暴雨，最大降雨量為88.3毫米。巴彥淖爾市磴口縣沙金蘇木格日敖包溝地區周五下午山洪暴發，共有7輛車13人被困。搜救人員接報到場尋獲12人，但當中1人死亡、1人受傷，另有1人下落不明，當地組織300多人並出動直升機、無人機等持續搜救。

赤峰市巴林右旗大板鎮第四中學東邊，周五下午有4人整理菜園時亦遇上山洪暴發，受困半小時後獲救。鄂爾多斯市准格爾旗薛家灣鎮龍王橋附近，周四晚發生城市內澇，水浸深達1.5米。低窪地區有多輛汽車被淹拋錨，多人困在巴士中，交警及消防把被困者逐一背送至安全地帶，共救出18人。

中央氣象台預測，周六下午2時至下周日（18日）下午2時期間，河北西北部、安徽中北部、貴州西南部等地局部地區有大暴雨，料錄得100至200毫米雨量，亦可能出現雷暴大風等強對流天氣。華北、黃淮等地未來3天仍會有強降雨和強對流天氣，受南海熱帶擾動影響，廣東沿海、福建東南部沿海等地有較多分散性降雨，局部地區會下暴雨。