解放軍海拔5300米高原　考核新型火炮直瞄射擊

解放軍新疆軍區某火力團近日在海拔5,300米喀喇昆侖高原，展開新型火炮直瞄射擊考核。部隊到達預定區域後，官兵迅速設置火炮陣地，搜索目標、啟封彈藥並結合引信，各炮門輪流向目標直瞄射擊，有序摧毀所有目標。

內媒周六（17日）報道是次考核，火炮直瞄射擊是一種針對近距離目標的火力打擊方式，在確定目標區和射擊界限後，戰炮分隊利用直瞄射擊，對可視距離內的多個目標實施精確攻擊。今次是該團官兵4個月集中訓練後，首次在高原展開新型火炮的實彈射擊考核，全程打卡計時，從發現目標到炮彈出膛只有短短數十秒。今次不單全面考核官兵訓練的成果，亦綜合檢驗新型火炮的毀傷能力。

另外，北部戰區陸軍第80集團軍某合成旅近日亦在內蒙古科爾沁草原，展開實戰背景下的跨晝夜營戰術紅藍對抗演練。部隊接到轉入一級戰備的命令後，各戰位官兵迅速攜帶戰鬥裝具、裝載戰備物資，向預定地區出發應對模擬敵情。戰鬥結束後，考核員帶各營指揮員迅速檢討，逐個對照梳理演練中存在的問題。

旅副參謀長張海豐表示，他們在演練過程中，緊盯遠程機動、指揮控制、戰場協同、綜合保障等環節查找弱項缺點，重點檢驗部隊在上下聯動、應急處理和裝備搶救搶修等方面的能力，藉此提升部隊在複雜環境下完成作戰任務的能力。