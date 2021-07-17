華公安部派專家　赴巴基斯坦查巴士恐襲案

巴基斯坦開普省載有中國人的巴士遭遇恐襲。

巴基斯坦北部開普省一輛巴士周三（14日）行駛期間突然爆炸，導致車上9名中國公民死亡。國務委員兼公安部部長趙克志周六（17日）與巴基斯坦內政部長艾哈邁德（Sheikh Rashid Ahmad）緊急通話，雙方均譴責今次恐襲事件。中方同時派專家赴巴協助調查，並要求巴方保障當地中國人的安全。

趙克志表示，中國政府高度重視中方人員周三遇襲傷亡事件。根據目前巴方調查及通報情況，這是一宗針對中國在巴人員的恐怖襲擊，對施襲組織和人員予以強烈譴責。他又指，當局已派出刑事偵查技術專家赴巴，希望兩國一同查明真相，盡快破案找出真兇，嚴懲幕後組織和相關人員。

在預防工作方面，趙克志促請巴方全面排查中方在巴人員、機構、項目安全風險，堵塞漏洞及加強安全預警和措施，盡最大努力保障中方人員生命安全，防止類似事件再次發生。他亦強調，中巴是全天候戰略合作夥伴，希望雙方執法部門進一步加強合作機制建設，深化務實合作，維護好雙方共同利益。

艾哈邁德首先代表巴基斯坦總理伊姆蘭汗及人民強烈譴責恐襲，又表示將於下周日（18日）趕赴事發現場督導破案，以查明真相、嚴懲真兇。巴方也承諾採取最高等級的保安措施，保障當地中國機構人員的安全。