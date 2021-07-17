雞肉跌落地照樣奉客　連鎖快餐店道歉

內媒記者近日暗訪國內連鎖快餐店「華萊士」在北京市的分店，發現店內存在多項衞生問題，包括工作人員未佩戴衞生用具處理食物、檢起地上的雞塊放回原處。相關報道上載至網上後引起網民嘩然，表示終於找到肚痛的原因。華萊士周六（17日）發表聲明道歉，指涉事分店已經停業整頓，將加強培訓所有員工。

報道指，位於北京市霍營區的華萊士快餐店，被拍到後廚有違規情況。店內職員違反《餐飲服務食品安全操作規範》，未有戴口罩及手套下製作炸雞、漢堡包期間，有雞塊掉到地上，職員指示將它檢起放回去，並表明如掉下時沾了水就檢起來再炸。此外，有職員噴清潔劑清洗抽油煙機時，也未為下方正在炸雞的油鍋藝蓋上鍋蓋，清潔劑滴進鍋內。

不少網民看過影片後表示，以後再也不敢光顧了，也有人表示吃了幾次華萊士後，第二天都會拉肚子，聲稱終於找到肚痛的原因。早在前年5月，華萊士在江西省南昌市的兩間餐廳因不符合食品安全，被國家市場監管總局罰款7.5萬元人民幣（約9.4萬港元）。

華萊士周六晚上在官方微博回應事件，指公司會要求員工培訓期間，重申及落實各項產品操作規範及作業流程，同時將持續強化食安稽核巡查制度，核查餐廳內各項業務流程，確保顧客有安全的用餐體驗。