14歲籃球少女擁2.26米高　「小姚明」現身U15聯賽

內地U15（15歲以下）籃球聯賽女子組決賽中，近日出現一位快要追平姚明的2.29米身高的選手。該名來自山東的少女張子宇14歲，擁有2.26米高，成為球賽上的「擎天巨柱」，亦因其身高優勢，在比賽中頻頻得分進帳，助球隊大勝對手奪得冠軍，又網民更形容她是「小姚明」、「女版姚明」。

張子宇出身於籃球世家，父母都曾任職業籃球員。爸爸身高2.13米，媽媽則為前女籃國手于瑛，身高1.98米，張因而獲得父母的良好基因。而正直發育期的她，或有機會在將來長得更高。

其母親于瑛透露，女兒5歲時第一次到球場觀看父親比賽，就對籃球產生極大興趣。她自8歲起接觸籃球，並開始正規訓練。于瑛又表示，張子宇的偶像是美國NBA球星勒邦占士、占士夏登。

張子宇在U15籃球聯賽女子組以42得分、25籃板、6封阻的成績，帶領球隊贏得冠軍。網民紛紛留言：「下次奧運應該可以上場了」、「未來世界冠軍」；有網民則說笑道，「14歲就長這麼高，是不是吃姚明長大的」、「比賽還沒開始，就已經結束了」。