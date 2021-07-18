內媒暗訪違禁減肥藥黑市　揭百度貼吧地下交易活躍

曾被用於減肥藥的「西布曲明」因對人體有害，2010年已被內地禁止製售。惟內地傳媒近日發現，該款禁藥仍然活躍於互聯網的黑市；不法分子利用QQ、百度貼吧等網絡平台進下地下加易，買家得手疑將藥物加入減肥產品。

內媒記者調查發現，不少賣家利用網絡社交平台的便利和隱匿性，通過建立網絡社群和發文尋覓合作夥伴。在QQ方面，有部分涉嫌違規的群組經記者反饋後，營運商相繼停用，但仍有部分群組避過一劫，新成員入群後雖然未發布訊息，但群友之間可私下聯絡交易。

惟百度貼吧交易西布曲明的情況尤其嚴重，記者在頁上搜查時，發現存在「鹽酸西布曲名吧」、「鹽酸西佈吧」等社區，更不時有賣家發布出貨的網貼。「減肥吧」、「減肥瘦身方法吧」等20多個與減肥、瘦身相關的社區，也不斷有宣稱銷售西布曲明原料的賣家發貼、尋覓客戶。

記者先前添加的多名自稱兜售西布曲明的用戶帳號，至今依然可以發布網貼，而且賣家用戶暱稱大多含有「西布曲明」字樣，部分更以諧音等起名暗示出售藥物原料。記者私信多名用戶後，均收到回應可大量出售，又聲稱質量獲保證。

即使在記者反映後，主要發布兜售西布曲明訊息的「曲明吧」至上周五（16日）依然未被封禁，內裏充斥大量交易網貼。其他社區、網站亦充斥大量西布曲明原料的交易訊息，10多個社群內存有部分兜售西布曲明的網貼，有用戶在前一日發布訊息，自稱兜售高純度西布曲明原料及成品膠囊、咖啡，可見營運方沒有加緊規管及監督。直至上周六（17日），百度方面未有回應事件。