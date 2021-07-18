圖以欺詐手段購買軍用衝鋒舟　美華商判囚3年半

美國司法部上周五（16日）公布，中國公民葛松濤（音譯，Ge Songtao）因串謀通過聯邦自動出口系統遞交虛假出口信息，企圖以欺詐手段向中國出口軍用海上衝鋒舟和引擎，上周五（14日）被判囚3年6個月。

現年51歲的葛松濤出生於江蘇南京市，是總部位於上海市的上海輕風科技有限公司董事長。美國司法部指，葛松濤從2018年起，有意尋找供應商購買美國生產的作戰型皮筏艇衝鋒舟，並配備可兼用汽油、柴油或噴氣燃油的引擎。葛的美國女員工、同案被告楊陽（音譯，Yang Yang）遂向一間美國製造商訂購7艘上述衝鋒舟，並謊稱買方是一間香港公司。由於楊陽的不實陳述，美國商務部的自動出口系統被輸入虛假信息，違反聯邦法律。

為促成交易，葛松濤更匯錢給另一間香港公司，讓該公司把約11.4萬美元（約88.92萬港元）匯給製造商。他同時派遣另一員工到香港，負責接收衝鋒舟和引擎，並轉運至內地。當局在衝鋒舟及引擎運往海外前，便逮捕葛松濤及其他被告。

根據司法部資料，楊陽已於去年9月認罪，需服刑約14個月，其丈夫楊帆（音譯，Fan Yang）同被起訴，將於下月2日開庭。據報道，現年36歲的楊帆在中國出生，1999年移民美國，2006年加入美國籍，2019年被捕時是美國海軍上尉。