上海初中生跳繩比賽奪冠　再度刷新世界紀錄

第14屆全國學生運動會首次設立的跳繩比賽，上周三（14日）在山東省青島市舉行，上海寶山區高境鎮第三中學的黃俊凱、姜大禮、許東平榮獲30秒混合交互繩單搖跳冠軍，以288次的佳績再次創下世界紀錄。

內媒上周五（16日）報道，今屆比賽因為賽制變化，高境三中原世界紀錄保持者，即上海隊大黃金組合無法以原班隊員參加運動會，因而重新組合出黃、姜、許3名中三學生參賽，代表學校再度刷新世界紀錄（30秒交互繩原世界紀錄286次）。

黃俊凱是負責跳繩的成員，與另外2人的配合下，的30秒內完成單腳跳繩至少143次，兩腳合共288次，平均1秒9.6次，速度之快連裁判都無法即時數清，需要錄影再作計算。原來，黃俊凱是世界上第一個邁進140次單腳大關的運動員，這已是他在賽場第4度打破自己保持的世界紀錄，是高境三中引以為傲的「中國速度」。

據悉，該校花式跳繩隊的學生們每逢周五下午3時就要開始訓練，每人舉着5公斤的啞鈴，以弓步接開腳跳。另外，運動員們又會利用一切零碎時間，見縫插針地訓練，當其他同學都在做早操、午休、甚至放學時，都能看到他們在體育館苦練的身姿。然而，除了專注運動，其對學習也毫不鬆懈，能夠做到訓練與學業兩不耽誤。