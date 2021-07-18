全球建築規模最大　上海天文館正式開館

上海浦東新區臨港新城滴水湖畔的上海天文館（上海科技館分館），上周六（17日）正式開館，是全球目前建築規模最大的天文館。市委副書記、市長龔正，與國家航天局副局長吳艷華、中國科學院院士葉叔華等人共同出席開幕式，並啟動「宇宙之眼」開館裝置。

開館當日最矚目之事，莫過於是來自天外的嘉賓入場，即由「嫦娥五號」去年從月球採集，本年2月下旬帶回地球的月球土壤入館。這份月壤被封裝在水晶球中，是國家航天局提供的珍貴樣品，現入駐於「征程」展區，讓到場觀眾可近距離一窺究竟。

天文館將於周日（18日）起正式對公眾開放，展館建築面積3.8萬平方米，主建築以優美的螺旋形態模仿天體運行軌道，以圓洞天窗、倒轉穹頂及球幕影院構成標誌性的「三體」結構，詮釋天體運行規律。據悉，展館以「塑造完整宇宙觀」為願景，主展區分為「家園」、「宇宙」及「征程」三部分，希望激發人們的好奇心，鼓勵人們感受星空，理解宇宙。

天文館此次的建成開放，標誌着上海科技館邁入超大型綜合性科學技術博物館集群發展新階段，進一步彰顯上海市的軟實力，預示着能夠更好滿足人民群眾日益增長的精神文化生活需要，因此受到廣泛的關注。