偷塞活魚進別人鞋內　台男詭異行為惹議

台灣高雄市一名男子近日在左營區曾子路附近，偷偷拿走放在一間家具店門口的鞋子，塞滿活魚後再放回原位，全程被閉路電視拍下，行為非常詭異。上周六（17日）有網民在社交平台發布事發片段，引來其他網民熱議。

網民發文表示，上周二（13日）晚上8時40分左右，一名頭戴鴨舌帽的中年男子鬼鬼祟祟地蹲在門口，趁無人注意時偷偷伏地爬行，迅速拿走網民女友人放在公司門口的鞋子，隨後又把鞋子放回原位。受害人穿鞋時驚覺，雙鞋的鞋墊下竟塞滿了活生生的小魚，讓人十分無言。

發文者與友人事後調查發現，原來前年也曾發生類似事件，有女受害人的球鞋被塞進7條死魚，懷疑是同一人所為。發文者表示，朋友已直接將鞋子丟棄，並向網民問道：「這位『鞋墊放魚哥』各位知道他是誰嗎？這到底是甚麼奇怪的癖好？」左營分局文自派出所警方表示，上周三（14日）已受理邱姓的家具店女職員報案，並已掌握一名行迹可疑男子的資料，將全力查緝疑犯到案。

網民紛紛留言熱議：「天啊！這我以後穿鞋子會有陰影」、「不知道會不會又用自己有病來脫罪？」、「真的很惡心耶，兩年前發生，然後兩年後突然又重現江湖，這其中必有詐」、「怎麼有點感覺像是在下降頭之類的呀」、「莫非是混得不好，想鞋魚翻身吧？」