美團騎手藥品掉包案　苦主索賠20萬人民幣

北京一名白姓女士去年初透過美團跑腿代購藥品時，騎手將藥品「掉包」，後者事後被朝陽警方拘留5日。白女其後將美團告上法庭，索賠20萬人民幣（約24萬港元），案件近日開庭，美團代表律師反駁指，涉案的美團跑腿業務屬另一公司營運，已要求法院駁回訴訟。

內媒上周五（16日）報道，白女去年1月9日通過「美團跑腿代購-同城幫買業務」下單，其後騎手向她推薦並帶回一款處方消炎藥，但她用藥後心率過快，經醫院診斷極度心動過速、右心電軸偏轉。平台方核查後告知，騎手謊稱從藥店購買的藥品是從家拿，收據則是由騎手自行打印。

至上周二（13日），案件在北京互聯網法庭線上庭審。白女認為，平台騎手將家中閒置的處方藥轉售，存在嚴重違約及欺詐行為，要求法院判處平台方在媒體賠禮道歉，並賠償上述金額。

惟平台方律師指，依照《幫買服務協議》約定，案件涉及北京三快科技有限公司，而非美團跑腿營運商，美團不適合該案被告，建議控方另行起訴上海三快智送。當時上海三快智送的工商註冊地址在上海市長寧區，因此按相關約定，跑腿條款內容或履行發生爭議都應由上海市長寧區人民法院管轄，並將此案移送相關法院審理。