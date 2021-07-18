王毅訪大馬士革　促取消制裁敍利亞

中國外交部上周六（17日）國務委員兼外長王毅於當日至下出訪敍利亞、埃及、阿爾及利亞訪問。王毅同日在敍利亞大馬士革與該國總統巴沙爾．阿薩德和外長米格達德（Faisal Mekdad）會面。

王毅與巴沙爾．阿薩德會面時指，在對方領導下敍利亞於打擊恐怖主義和反對外來干涉上取得寶貴成果，他成功連任總統體現人民的高度信任和支持。王毅感謝敍利亞在涉及中方核心利益和重大關切問題上，堅定支持中方。巴沙爾．阿薩德說，敍利亞視中方為真誠夥伴和朋友，在涉台、涉疆、涉港等問題無條件支持中方，致力深化對華友好合作。

王毅還與米格達德見面，王毅稱全面解決敍利亞問題關鍵在於落實聯合國安理會確立的「敍人主導、敍人所有」原則，中方主張堅持尊重敍利亞國家主權和領土完整，人民自主決定國家前途，推動由人民主導的政治解決。他指出，敍利亞人道危機根本出路是立即解除所有對該國的單邊制裁和經濟封鎖，而且要有效打擊恐怖主義，不能搞雙重標準。

米格達德說，敍利亞贊同中方的主張，願同中方加強協調，中國是國際社會重要成員，始終站在國際正義一邊，希望北京在敍利亞和其他國際問題發揮更大作用。