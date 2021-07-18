11省級電網負荷創新高　廣東百萬千瓦級海上風電場落成

內地氣溫持續攀升，夏天第一波用電高峰期已至。全國上周三（14日）日用電量達271.87億千瓦時，刷新歷史紀錄，11個省級電網負荷亦創新高。三峽廣東陽江沙扒海上風電項目，上周四（15日）風機吊裝容量突破100萬千瓦，是內地首個落成的百萬千瓦級海上風電場。

國家電力調度控制中心交代，受天氣及經濟快速發展影響，本月中旬以來，廣東、江蘇、福建、江西、廣西等11個省級電網負荷明顯上升，比去年夏季的最高值增長逾10%，比今年年初的極端寒潮天氣下的用電量增長逾4.7%。國家電網已加大跨區送電，最高峰送電量首次超過1億千瓦。

三峽沙扒海上風電項由三峽能源投資建設，計劃興建5期，總裝機容量170萬千瓦，安裝269台海上風電機組，建設3座海上升壓站，採用220千伏海纜接入陸上集控中心，是亞洲在建單體容量最大的海上風電場。全部建成後每年可提供上網電量約47億千瓦時，可滿足約200萬戶家庭年用電量，將為實現粵港澳大灣區的能源結構轉型提供有力支持。