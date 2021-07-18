傳群聚打邊爐違防疫規定　台行政院官員否認

台灣新冠疫情趨緩，部分場所上周二（13日）起開始「微解封」，但多個縣市仍禁止堂食。台媒報道指，屏東縣政府近日接獲舉報，牡丹鄉有餐廳不顧防疫規定，任由14至18名顧客群聚打邊爐，當中更包括行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞。縣政府上周六（17日）回應證實接獲舉報並正在調查，但有關名單涉及個人私隱不能公布；陳政聞則否認違規。

報道指，涉事餐廳是位於屏東縣牡丹鄉旭海村的「牡丹灣villa」酒店，10多名客人自行攜帶食材及飲料，在上周二晚在店內除下口罩一同聚餐喝酒、吃麻辣火鍋，格外引人注目，故遭其他客人及員工爆料。牡丹灣villa事後發出道歉聲明，對同事處理不周、造成社會困擾向民眾致歉，承諾在完全解封前，以最高標準落實防疫措施，做好嚴謹的防疫規範；又指當日住宿的登記名單已全數交給官方調查，不便說明是否包括陳政聞。

縣政府表示，交通旅遊處已在上周三（14日）派員稽查，就室內不得超過5人聚會的部分對業者開罰，而當日用餐的客人將送請衞生局裁罰；違規者連同場地管理人，每人可被罰款6萬至30萬元新台幣（約1.6萬至8.2萬港元）。但針對陳政聞是否涉案，酒店方面僅表示當日的閉路電視片段「沒有存檔」。

陳政聞周日（18日）澄清指，他當日是帶妻小前往度假，並沒群聚用餐，更不是活動主辦人。知情人士透露，行政院長蘇貞昌已經得知事件，並詢問陳政聞。行政院發言人羅秉成則表示，陳已向行政院報告此事，強調自己並沒違反相關防疫規定，行政院將待屏東縣政府了解實情後再決定如何處理。