2歲童睡夢中遭擄走　口鼻染血陳屍山上

湖南省寧鄉市一名2歲男童上周六（17日）早上在老家離奇失蹤，疑在睡夢中遭其他人擄走，當日下午在離家不遠處的山上被找到，惟他已失去生命體徵，鼻子和嘴巴裏都有血，其後證實身亡。

事發於寧鄉市煤炭壩鎮賀石橋村，內媒引述家屬友人指，遇害男童文文（化名）一家人長期住在寧鄉城區，前兩天他和其祖母一起返回老家村子。文文失蹤後，家屬曾在微信朋友圈發布尋人啟事，指文文於上周六早上7時至8時在老家睡覺時被惡人抱走，跪求轉發尋找。

報道指，事發時文文的祖母已出門，文文則在家中睡覺，祖母回來後發現孩子不見了，急得四處尋找。與文文一家相熟的賀石橋村女鄰居表示，附近村民曾出動幫忙尋找文文，到當日下午2時許，親戚和村民在距離其住處數里的山上找到文文，據指他遭人掐死，口和鼻都染血。

女鄰居又指，文文老家附近有一戶民居門前裝了閉路電視，但翻看片段沒發現文文的身影。她形容，文文有些愛哭，不怎麼說話，其祖母幾乎每周都會帶他回老家住一兩天。對於網傳文文是被老家一名親戚殺害，她表示知道有這個人，但認為不足為信，應等待警察調查的結果。轄區煤炭壩派出所的民警則表示，暫時不便透露詳情。