榆林市煤礦滲水5人失蹤　營運方被揭未嚴格防災

陝西省榆林市榆陽區華瑞郝家梁煤礦，上周四（15日）發生滲水潰沙事故，事發時礦井下有157人工作，目前有152人獲救，餘下5人仍然受困失聯。內媒周日（18日）報道，該煤礦曾長期違法開採，而且屢教不改。官方分析事故原因指，現場地面存在沉陷積水區，因沒嚴格執行防災措施肇禍。

官方初步分析事故原因指，郝家梁煤礦30108備採工作面接近火燒區、地面存在沉陷積水區，致災因素排查不清，未嚴格執行水害防治措施，導致地面沉陷區積水攜泥沙滲入工作區兩順槽。情況反映該煤礦未有落實安全主體責任、安全管理混亂、整改期間違規生產，風險隱患失管失控等問題；亦顯示榆林市、縣兩級安全監管責任落實不到位、隱患整改不扎實等問題，煤礦重大安全風險防控存在盲區和漏洞。

榆陽區委宣傳部工作人員表示，救援工作仍在進行中。公開資料顯示，涉事煤礦曾長期違法採礦和佔地，營運公司2011年4月在未取得採礦許可證及用地手續下動工建設該礦，期間榆林市和榆陽區國土資源部門先後20多次責令其停工，但該公司拒絕，並銷售多達19,600噸煤炭，違法所得逾106萬元人民幣（約127萬港元）。當局其後作出行政處罰，沒收相關建築物、違法所得並另行罰款，至2017年該煤礦項目才獲國家能源局批准。