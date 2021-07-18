台今增15宗本土確診多4死　警戒降級取決3條件

台灣的新冠肺炎本土確診個案在上周六（17日）跌至個位數後，周日（18日）再度回升。中央流行疫情指揮中心周日公布，新增15宗本土確診個案及3宗境外輸入個案，再多4人死亡。

疫情指揮中心指揮官陳時中表示，新增的本土個案分別為9男6女，年齡介乎20多歲至90多歲，發病日介乎本月10至17日。個案分布地區以新北市7宗最多，其次為台北市5宗、桃園市3宗。其中6宗源頭不明，有待進行疫情調查釐清。

新增死亡個案則包括3男1女，年齡介乎40多歲至80多歲。新增境外輸入個案方面，包括一名從西班牙返台的20多歲台灣男子、從英國入境的20多歲英籍男子，以及從美國返台的50多歲台灣女子。

指揮中心上周六曾透露，未來很大機會下調警戒級別。陳時中周日補充，只要符合疫情下降、應對能力和醫療量能充足的3個條件，就有考慮降級的可能。他又指，台北與新北因為居住環境較複雜等關係，要將社區傳播完全清零十分困難，主要會以控制疫情為主，同時建立相關防疫指引。他表示，台灣的整體疫情控制算是非常穩定，不明感染源頭的案例相對較少，將致力跨縣市合作協調，讓疫情調查能更清楚。