配合東奧防疫政策　台政委唐鳳取消赴日行程

台灣的行政院發言人羅秉成周日（18日）表示，為配合國際奧委會發布的防疫規定，並考慮到日本的防疫需要，原本代表台灣赴日的行政院政務委員唐鳳，將取消原定出席東京奧運的行程。行政院長蘇貞昌表示，面對全球疫情升溫，尊重並配合主辦單位各項防疫規定。

羅秉成表示，台灣的中華奧委會於本月14日甫接獲國際奧委會發布的電郵通知，得悉基於本次奧運主辦國日本的防疫考量，東奧開幕禮將嚴格限制選手以外的出席人員，僅開放各國奧委會主席、秘書長及國際政要（如國家元首、政府首長等）出席。台教育部體育署獲悉後，即向外交部、中華奧委會及國際奧委會等各方了解情況，確認會採取較往年奧運嚴格的人員管制措施。

羅秉成指，唐鳳雖然是貴賓身份，但不在上述國際奧委會的出席對象範圍之內，受限於此一新防疫規定，唐鳳恐無法親身參加開幕禮。羅表示，蘇貞昌了解相關部會的報告說明後，徵詢唐鳳的意見並向台灣的總統蔡英文報告，決定取消唐鳳出席東奧的行程。唐鳳表示，雖然行程有變，但對她來說有3件事不變，包括對選手的支持、對奧運的祝福以及對日本的感謝。