全市848宗違反防疫規定　共罰款逾千萬新台幣

台灣自今年5月28日發布新冠疫情三級警戒，各地縣市均需按照中央措施，限制堂食、群聚等規定。台中市政府法制局統計，在三級警戒以來，市府就民眾違反人數群聚規定、未實名登記等行為共開出848宗罰單，罰款金額高達1,028.3萬元（新台幣，下同，約288.9萬港元）。

法制局周日（18日）表示，台中市各級機關對於違反《傳染病防治法》，如「未依規定停業」、「違反人數群聚規定（室內5人以上、室外10人以上）」、「外出未佩戴口罩」等行為作出統計，發現民眾違反防疫規定的情況嚴重。其中，以民眾未戴口罩外出的案例居多，共計521宗；而違反停業或群聚規定被裁處的金額，最高被罰款30萬元（約8.4萬港元）。

法制局長李善植表示，市府近日已大力宣導防疫措施，外出未戴口罩的裁罰案件，已從上月21日至25日的217宗案例，大幅下降至本月12日至16日的74宗。市府將與行政執行署台中分署密切配合，針對疫情期間違反居家檢疫或防疫措施遭罰而逾期未繳的案件，優先移送行政執行，強制執行違規民眾的財產，落實防疫政策。

李善植又指，目前社區感染風險仍然存在，且尚有本土確診個案，市民應確實遵守中央流行疫情指揮中心及市府訂定的防疫規範。若因違規造成防疫破口，將危及大眾性命，務請民眾全力配合。