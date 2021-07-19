30多名業主賣樓疑遭中介騙款　成都警方立案調查

四川成都市近月有業主向內媒申訴遭房屋中介詐騙，賣樓不成之餘更要賠上萬元（人民幣，下同）利息，十分無奈，受騙業主至少30多位。成都市錦江區錦官驛派出所5月下旬正式以「合同詐騙」立案調查，偵查工作仍在進行中。

其中業主毛先生表示，他在今年1月與四川中城優家商務諮詢有限公司（下稱「中城優家」）簽訂合同，以118萬元（約143萬港元）出售他和妻子名下一套房產。根據合約內容，中城優家將在4個月內售出該房產，如到期仍未售出，則由該公司墊資支付樓款。毛先生指，中城優家當時承諾，在找到買家前，自己可提前拿到一筆數十萬元的「首付款」，但需要將23萬元（約28萬港元）作為「風險保證金」轉入公司財務人員賬戶。

然而，中城優家在4個月後並沒有兌現房屋免費翻新的承諾，亦沒為毛先生找到任何買家。在合約即將到期時，中城優家卻提出要低價賣出該樓。惟毛先生認為，若低價賣樓會損失10萬（約12萬港元）甚至更多樓款，因此只能待合約期後以其他渠道賣樓，但此前支付的「風險保證金」卻無法追回，更因為要還借款，甚至賠上更多利息。

內媒周日（18日）報道，上述被捲進中城優家代售「陷阱」案例只是冰山一角，僅在成都的數十名業主尚未追回的押金之總額就逾500萬元（約607萬港元）。業主們認為，中城優家編造優厚的條件誘導受害人簽訂無法兌現的買賣合同，從中套取高額押金，與詐騙無異。

內媒上周三（14日）曾聯繫中城優家負責人楊慧，後者解釋稱因受房貸利率上調等政策調控影響，導致公司經營出現問題，目前無力歸還押金，並表示：「對涉事的房主，公司深表歉意，違規的事情我們不會再做。」又指，公司會爭取在1年半內賠償所有業主的損失。